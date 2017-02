Harter Treffer mit Folgen

„Ist das hier das Finale?“ fragte Fußball­nationalspieler Christoph Kramer den Schieds­richter während des WM-Finales 2014 in Brasilien. Er wusste nicht mehr, welches Spiel gerade lief. Kurz zuvor hatte ihn die Schulter eines Gegen­spielers hart am Kopf getroffen. Diagnose: Gehirn­erschütterung. So wird die leichteste und häufigste Form eines Schädel-Hirn-Traumas bezeichnet. Nicht nur Profifuß­ball­spieler, auch Kinder und Jugend­liche können sich so eine Gehirn­erschütterung zuziehen. Knapp jedes vierte Schädel-Hirn-Trauma betrifft Patienten unter 16 Jahren; mehr als 90 Prozent davon sind Gehirn­erschütterungen. Typische Symptome sind Kopf­schmerzen, ein beein­trächtigtes Denk-, Erinnerungs- und Konzentrations­vermögen sowie Schwindelgefühl. Manchmal kommt es auch zu Übel­keit. Bewusst­los werden Betroffene dagegen nur in rund 10 von 100 Fällen.