Fachleute unterscheiden mehr als 200 Formen von Kopf­schmerzen – je nach Ursache und Ausprägung. Am meisten verbreitet sind Spannungs­kopf­schmerz und Migräne. Der Test der Stiftung Warentest zeigt: Häufig Geplagte können von Kopf­schmerz-Apps profitieren. Mit ihnen lässt sich ein Schmerz­tagebuch führen. Und die Besten warnen zum Beispiel vor einer zu häufigen Einnahme von Medikamenten.

Wir testeten unter anderem, ob sich die Kopf­schmerz- und Migräne-Apps einfach hand­haben lassen, wie brauch­bar ihre Tage­buch­funk­tion ist und ob Studien ihren Nutzen belegen. Vier Apps liegen vorn und verpassen knapp das Gesamt­urteil Gut. Auch sechs weitere getestete Apps sind befriedigend. Gut zu wissen: Viele der besseren Apps sind kostenfrei.

Sinn­voll sind sie für Menschen, die häufig an solchen Beschwerden leiden. Denn die Apps bieten ihnen sowie ihren Ärztinnen und Ärzten einen Über­blick über den Krank­heits­verlauf. Die einge­geben Daten zeigen etwa, ob ein ausgewähltes Medikament genug bewirkt – also die Häufig­keit und Schwere der Schmerzen verringert. Mehr zu Medikamenten im Test von Kopfschmerzmitteln .

Zwei Apps im Test richten sich speziell an Menschen mit Migräne. Die übrigen haben einen breiteren Fokus und lassen sich bei unterschiedlichen Formen von Kopf­schmerzen und Migräne verwenden.

Worauf Sie bei der Auswahl achten sollten

Mit allen Apps lassen sich Kopf­schmerzen in einem Tage­buch protokollieren – sowohl mit dem Betriebs­system Android als auch iOS. Die vier besten sowie einige weitere Apps schlagen Alarm, wenn die Nutzerin oder der Nutzer an zu vielen Tagen im Monat Schmerz­mittel genommen hat. Voraus­gesetzt, sie oder er hat die Einnahme in der App dokumentiert. Nicht alle Apps bieten über­sicht­liche und einfach verständliche Informationen.

Die geprüften Programme wenden sich an deutsch­sprachige Menschen. Manche unterstützen auch andere Sprachen, zum Beispiel Eng­lisch, Französisch, Spanisch oder Chinesisch.