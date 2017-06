Lassen sich Flecken auf Kleidung durch Sonnen­schutz­mittel vermeiden?

Auf der Kleidung können Sonnen­schutz­mittel lästige, meist gelb­liche Verfärbungen verursachen, die sich nur schwer auswaschen lassen. Schuld daran sind in der Regel die organischen UVA-Filter, offen­bar auch in Verbindung mit Schweiß, Haut­fett und Wasser – denn durch Waschen der Kleidung können sich die Flecken sogar noch verstärken. Hersteller, die daran forschen, haben bisher keine Möglich­keit gefunden, das Problem voll­ständig zu beheben. Verhindern lassen sich Flecken am ehesten mit etwas Geduld: Ziehen Sie sich nach dem Eincremen nicht sofort an, sondern warten Sie, bis das Sonnen­schutz­mittel gut in die Haut einge­zogen und getrocknet ist. Auf dunkler Kleidung sind Verfärbungen nach dem Waschen weniger sicht­bar als auf heller Kleidung. Synthetische Fasern sind in der Regel weniger flecken­anfäl­lig als natürliche Fasern wie Baumwolle oder Leinen. Fleckig gewordene Kleidung möglichst bald, bei mitt­lerer bis nied­riger Temperatur und mit Wasch­mittel ohne Bleiche waschen. Pulver mit Bleich­mitteln können die Flecken intensiver machen. Fragen Sie auch beim Anbieter Ihres Sonnen­schutz­mittels nach, welche speziellen Hinweise Sie beachten sollten – in der Regel finden Sie die Nummer der Kunden- oder Service-Hotline im Internet.