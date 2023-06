Licht und Wärme tun gut! Doch die ultra­violetten Strahlen der Sonne können auch Sonnenbrand verursachen, die Haut früh­zeitig altern lassen und lang­fristig sogar Haut­krebs verursachen. Vor allem Kinder­haut braucht umfassenden UV-Schutz. Doch welche Cremes, Lotionen und Sprays bieten ihn?

Wir haben 19 Sonnen­schutz­mittel für Kinder mit Licht­schutz­faktor 30, 50 oder 50+ geprüft. Die meisten schützen sehr gut, Testsieger sind zwei der preisgüns­tigsten Produkte im Test. Mit ihnen kommen die Kleinsten gut und sicher durch sonnige Tage. Vier Produkte schneiden mangelhaft ab, weil sie ihr Schutz­versprechen nicht einhalten. Der Vergleich lohnt sich also: Finden Sie die güns­tigste und beste Sonnen­creme für Kinder.

Beim Kinder-Sonnen­creme-Test der Stiftung Warentest ist besonders wichtig, ob die Produkte den angegebenen Sonnen­schutz einhalten. Ansehen kann man es ihnen nicht. Deshalb prüft die Stiftung Warentest die Mittel in einem aufwendigen Verfahren in Praxis- und Labortests. Fallen sie beim Sonnen­schutz durch, werten wir dies als K.o.-Kriterium und unterziehen sie keinen weiteren Prüfungen. Vier Produkte im Test erhielten so die Note Mangelhaft – darunter zwei der teuersten Sonnen­schutz­mittel im Test.

Sonnenmilch für Kinder: Zwei UV-Filter im Vergleich

Damit Sonnen­schutz­mittel wirken, müssen sie UV-Filter enthalten. Unterschieden werden zwei Gruppen: Chemische Filter dringen in die Haut ein, absorbieren die UV-Strahlung und wandeln sie in Wärme um. Mineralische Filter bestehen aus Pigmenten, die wie unzäh­lige kleinste Spiegel auf der Haut UV-Strahlen reflektieren und so fernhalten. Zertifizierte Naturkosmetika dürfen ausschließ­lich mineralische Filter enthalten. Enttäuschend: In unserem Test fielen 3 von 5 Naturkosmetika beim Sonnen­schutz durch.

Tipp: Welche Sonnen­cremes welche UV-Filter enthalten, können Sie nach Frei­schaltung des Themas in unserer Tabelle sehen. Weitere Fragen zu Sonnen­schutz­filtern beant­worten wir in unserem kostenlosen FAQ Sonnenschutz.