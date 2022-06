Bei unerwünschten Anrufen besser sofort auflegen

Auch viele andere Lotterie- oder Abodienste nutzen Anrufe, um Verträge unter­zuschieben. Was dagegen am besten hilft, ist: Sofort auflegen! Seriöse Firmen treiben ausstehende Gelder nicht per Telefon ein, sondern schi­cken einen Brief per Post. Wer bereits herein­gefallen ist, kann die Abbuchungen rück­gängig machen. Das geht mindestens acht Wochen lang.