Betrügerische Nach­richten

So ein Schreck. Die Tochter schreibt auf WhatsApp: „Papa, mein Handy ist kaputt, hier meine neue Nummer, kannst du gleich einspeichern.“ Am nächsten Tag eine weitere WhatsApp: „Hab alle Apps aufs neue Handy über­tragen. Nur die Bank-App ist 48 Stunden gesperrt, aus Sicher­heits­gründen. Papa, machst du eine eilige Über­weisung für mich, 2 179 Euro?“ Weil das viel Geld ist, ruft Papa die Tochter unter der neuen Nummer an. Aber die nimmt nicht ab, sondern schreibt wieder eine WhatsApp: „Bin gerade beschäftigt, denk an das Geld, es eilt!“ Also über­weist Papa.

Tags drauf die nächste WhatsApp: „Ich muss 1 430 Euro über­weisen, hilfst du kurz aus?“ Wieder ruft Papa an, wieder nimmt die Tochter nicht ab. Jetzt ruft er ihren Freund an. Und der sagt: „Was? Ihr Handy kaputt? Nein, da ist alles okay. Ich habe gerade mit ihr telefoniert.“ Ein Anruf auf der angeblich kaputten Nummer der Tochter bestätigt das. Sie hat nie um eine Über­weisung gebeten.