Der Grund­gedanke ist einfach: Jeder soll zum Gemeinwesen so viel beitragen, wie er kann. Wer mehr verdient, muss deshalb mehr abgeben. Das Einkommen wird aber nicht als Ganzes versteuert. Statt­dessen staffelt das Finanz­amt das Einkommen. Für die verschiedenen Teile des Einkommens setzt es einen anderen Steu­ersatz an. Die so einzeln ermittelten Steuer­beträge ergeben summiert Ihre konkrete Steuerlast. Die Summe, die Sie zahlen müssen, wächst kontinuierlich (siehe Grafik).

So rechnet das Finanz­amt

Von Ihrem Jahres­brutto zieht das Amt etwa Frei­beträge, Verluste und absetz­bare Ausgaben ab. Übrig bleibt das zu versteuernde Einkommen. Davon sind 2021 die ersten 9 744 Euro steuerfrei. Dieser Grund­frei­betrag gilt für alle – auch für Millionäre. Er wird jähr­lich angepasst. Über 9 744 Euro zahlen Sie in der nächsten Tarifzone bis 14 753 Euro den Einstiegs­steu­ersatz. Er liegt zwischen 14 Prozent bis 24 Prozent und steigt mit dem Einkommen in kleinen Schritten an. In der darauf­folgenden Tarifzone bis 57 918 Euro wächst der Steu­ersatz von 24 auf bis zu 42 Prozent an. Er steigt aber nicht unendlich. Ab 57 919 Euro gilt der Spitzen­steu­ersatz von 42 Prozent. Höher ist mit 45 Prozent ab 274 613 Euro nur noch die Reichen­steuer.