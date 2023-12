Der Funk­tions­umfang von Smartwatches ist inzwischen riesig – nicht zuletzt im Bereich der Gesund­heits­über­wachung. Anbieter bewerben ihre smarten Uhren beispiels­weise zur Schlaf­analyse, Zyklus­erkennung oder zum Blut­druck­messen. Ob die gemessenen und berechneten Werte belast­bar sind, haben wir aufwendig an drei exemplarisch ausgewählten Smartwatch-Modellen getestet: einer Apple Watch Series 8, einer Garmin Venu 2 Plus und einer Samsung Galaxy Watch5 Pro.

Die Ergeb­nisse zeigen: Die kleinen Geräte können im Alltag tatsäch­lich helfen, bestimmte Vital­werte im Blick zu behalten. Teil­weise messen die Uhren erstaunlich präzise. Teils haben die Werte aber eher orientierenden Charakter. Und in einer Disziplin versagen die Smartwatches im Test auf ganzer Linie. Der Vergleich zeigt, welchen Werten Sie vertrauen können – und welchen nicht.

Wir haben drei Smartwatch-Modelle von Apple, Garmin und Samsung exemplarisch ausgewählt. An ihnen testeten wir in aufwendigen Verfahren sechs Gesund­heits­funk­tionen wie Schlaf­analyse, Blut­druck­messung und Bestimmung des Kalorien­verbrauchs. Die Noten für die Funk­tionen reichen von Sehr gut bis Mangelhaft.

Auch eine EKG-Funk­tion bieten zwei Uhren im Test. Wir haben zwei Kardiologen um ihre Einschät­zung gebeten, ob die Funk­tion für sie in der Praxis nützlich ist und was sie anhand der Uhren-EKGs fest­stellen können.

Es fasziniert mich, wie viele Daten die kleinen Computer am Hand­gelenk über unsere Gesundheit sammeln können. In einigen Jahren werden Wear­ables wie Smartwatches sicher noch viel stärker Teil der medizi­nischen Vorsorge sein. Damit geht eine große Verantwortung für die Anbieter einher.

Aufwendige und unabhängige Tests

Um seriöse Aussagen über die Smartwatch-Gesund­heits­funk­tionen treffen zu können, haben wir viel Aufwand getrieben. Wir waren zum Beispiel auf Deutsch­lands höchstem Berg, der Zugspitze, um heraus­zufinden, wie gut die Uhren die Sauer­stoff­sättigung messen.

Bei Hobby­sport­lern ermittelten wir per Maske den Sauer­stoff- und Kohlen­stoff­dioxid­gehalt in der Atem­luft und verglichen den so gemessenen Kalorien­verbrauch mit den Angaben der Smartwatches. Und die von den Uhren bestimmten Daten zur Schlaf­analyse verglichen wir anhand von 16 Probandinnen und Probanden mit einem Referenzgerät aus der Schlafmedizin. Alle Details zu unseren Prüfungen stehen im Abschnitt So haben wir getestet.