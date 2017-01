Von Erste-Hilfe-Anleitungen über Vollmachten und Verfügungen bis zur Schweigepflicht-Entbindung. In diesem Buch geht es sowohl um die praktische Unterstützung im Notfall als auch darum, gut vorbereitet zu sein, falls man selbst in eine Notsituation gerät.

Bestellungen sind über diesen Webshop nur an Lieferadressen in Deutschland möglich. Für Auslandsbestellungen wenden Sie sich bitte an unsere Bestell-Hotline.

Im Ernstfall richtig handeln

Jetzt vorbestellen. Wir liefern sofort nach Erscheinen des Buches.

Erste-Hilfe-Anleitungen, 4-farbig illustriert

Vordrucke und Formulare – mit klaren Ausfüllhilfen

Mit Notfall-Pass in Scheckkartengröße

Unser Ratgeber zeigt, was im Notfall wirklich wichtig ist. Mit der Angabe Ihrer Blutgruppe, eventueller Vorerkrankungen oder einem Medikamentenplan geben Sie einer helfenden Hand lebensrettende Informationen. Besondere Behandlungswünsche, Organspendeausweis, Patientenverfügung und Vollmachten sollten im Ernstfall nicht fehlen, damit Ihre Wünsche umgesetzt werden können. Und es gibt noch weitere Dinge, die Sie vorab klären können: Wer soll im Notfall informiert werden? Ist eine Krankenhauswahl möglich? Was soll ins Krankenhaus gebracht werden? Wer kümmert sich um Kinder, Haustier, Post? Das Notfall-Set richtet sich an Betroffene, Angehörige und Menschen, die bei einem Notfall anwesend sind, und ist in allen Fragen die perfekte Unterstützung.