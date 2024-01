A. Stiftung Warentest Informationen nach den gesetzlichen Bestimmungen zum Fern­absatz für die Online-Bestellung von Büchern, Heften und CD-Roms der Stiftung Warentest

gültig ab dem 13.06.2014

1. Vertrags­schluss

1.1 Sie schließen den Vertrag über den Kauf gedruckter Bücher oder Hefte bzw. von CD-Roms mit der Stiftung Warentest, Vorständin Julia Bönisch, Lützowplatz 11 – 13, 10785 Berlin. Der Vertrieb erfolgt im Auftrag der Stiftung Warentest über DPV Deutscher Presse­vertrieb GmbH, Post­fach 57 04 02, 22773 Hamburg, Tel. 030/3 46 46 50 80 als treuhänderisch leistender Unternehmer. Unseren Kunden­service, an den Sie sich auch bei Beschwerden richten können, erreichen Sie von Montag bis Freitag in der Zeit von 7:30 Uhr bis 20:00 Uhr und Samstag von 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr unter der Telefon­nummer 030/3 46 46 50 80 oder per E-Mail unter stiftung-warentest@dpv.de

1.2 Der Vertrags­schluss zwischen Ihnen und der Stiftung Warentest kommt dadurch zustande, dass Sie den Bestell­vorgang auf der Website www.test.de voll­ständig durch­laufen. Der Bestell­vorgang läuft in vier Schritten ab:

Warenkorb: Im Warenkorb sehen Sie die von Ihnen ausgewählten Produkte und die Versand­kosten. Im Warenkorb können Sie weitere Produkte hinzufügen, die Anzahl der gewählten Produkte verändern, Produkte löschen und Ihre Abonummer eingeben, falls Sie Produkte ausgewählt haben, die Abonnenten zu einem Sonderpreis erwerben können. Wenn Sie die Waren aus Ihrem Warenkorb bestellen wollen, klicken Sie auf den Button „Zur Kasse gehen“. Adresse: Füllen Sie die Felder zur Rechnungs­adresse aus. Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden. Falls Rechnungs- und Liefer­adresse voneinander abweichen, füllen Sie bitte auch die Felder zur Liefer­adresse aus. Über den „Weiter“-Button kommen Sie zur nächsten Seite. Zahlungs­art: Wählen Sie ein Bezahl­verfahren aus. Achtung: Bitte prüfen Sie, ob Ihr Browser starke Verschlüsselung unterstützt. Falls das nicht der Fall ist, empfehlen wir eine Bestellung per Rechnung. Über­prüfen und bestellen: Bitte über­prüfen Sie Ihre Angaben, bevor Sie die Bestellung abschließen. Über die „ändern“-Links (zum Beispiel „Bestellung ändern“) können Sie eventuelle Eingabefehler berichtigen. Zum Bestellen klicken Sie auf den Button „Kaufen“.

Unmittel­bar danach wird Ihnen auf dem Bild­schirm ange­zeigt, ob Ihre Bestellung bei uns einge­gangen ist „Vielen Dank für Ihre Bestellung“. Anschließend erhalten Sie von uns per E-Mail eine Bestätigungs­nach­richt mit der Über­schrift „Bestätigung Ihres Bestel­lauftrags vom ...“.

1.3 Mit dem Zugang der Bestätigungs­nach­richt Ihrer Bestellung per E-Mail bei Ihnen nimmt die Stiftung Warentest Ihre Bestellung an. Der Vertrag ist dann für Sie und uns bindend. Der Vertrags­schluss erfolgt ausschließ­lich in deutscher Sprache. Da der Vertrags­text nach Abschluss des Kauf­vorgangs nicht gespeichert wird, empfehlen wir, dass Sie Ihre Bestellung vor dem Ankli­cken des Buttons „Kaufen“ ausdrucken oder speichern.

2. Zahlungs­arten

Im Webshop ist die Zahlung per Rechnung, Paypal, Kreditkarte und Sepa-Last­schrift möglich.

3. Mängelhaftung

Es gilt das gesetzliche Mängelhaftungs­recht.

4. Versand­kosten und Liefer­zeiten

Die Versand­kosten für die Lieferung von Büchern, Heften und CD-Roms inner­halb Deutsch­lands betragen 2,50 Euro bei einem Bestell­wert unter 10,00 Euro, bei einem Bestell­wert ab 10,00 Euro ist die Lieferung versand­kostenfrei. Liefer­bare Produkte, die montags bis donners­tags bis 15 Uhr bestellt werden, verlassen inner­halb von 24 Stunden nach Ihrer Bestellung unser Haus. Unsere Erfahrungen besagen, dass Sie inner­halb von 3 – 4 Werk­tagen die gewünschte Sendung erhalten werden. Bitte beachten Sie: Vorbestellte Produkte werden erst nach dem Erscheinungs­termin ausgeliefert. Bestel­lungen per Post sind über diesen Webshop nur an Liefer­adressen in Deutsch­land möglich. Für Auslands­bestel­lungen wenden Sie sich bitte an unsere Bestell-Hotline.

5. Widerrufs­recht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufs­frist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufs­recht auszuüben, müssen Sie uns,

Stiftung Warentest

20080 Hamburg

Tel.: 030/3 46 46 50 80

Fax: 040/3 78 45 56 57

stiftung-warentest@dpv.de

mittels eindeutiger Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Sie können das Muster-Widerrufs­formular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Website www.test.de/Widerrufsformular elektronisch ausfüllen und über­mitteln. Machen Sie von dieser Möglich­keit Gebrauch, so werden wir Ihnen unver­züglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs über­mitteln. Zur Wahrung der Widerrufs­frist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufs­rechts vor Ablauf der Widerrufs­frist absenden.

Widerrufs­folgen

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließ­lich der Liefer­kosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, güns­tige Stan­dard­lieferung gewählt haben), unver­züglich, spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurück­zuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns einge­gangen ist. Für diese Rück­zahlung verwenden wir dasselbe Zahlungs­mittel, das Sie bei der ursprüng­lichen Trans­aktion einge­setzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrück­lich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rück­zahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rück­zahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurück­erhalten haben oder Sie uns den Nach­weis erbracht haben, dass Sie die Waren zurück­gesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeit­punkt ist. Sie haben die Waren unver­züglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unter­richten, an uns oder an die Ohl Fulfilment GmbH & Co. KG, Merkurring 60 – 62, 22143 Hamburg zurück­zusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Wir tragen die Kosten der Rück­sendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wert­verlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wert­verlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funk­tions­weise der Waren nicht notwendigen Umgang mit Ihnen zurück­zuführen ist.

6. Versiegelte Daten­träger

Das Widerrufs­recht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Ton- oder Video­aufnahmen oder Computer­software in einer versiegelten Verpackung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

7. Rück­sendung der Ware im Falle eines Widerrufs

Im Falle eines Widerrufs Ihres Vertrages können Sie die Ware an folgende Anschrift senden:



Ohl Fulfilment GmbH & Co. KG

Merkurring 60 – 62

22143 Hamburg.



Bitte legen Sie der Rück­sendung entweder einen Rück­liefer­schein oder den Originalliefer­schein bei. Dies ist jedoch nicht Bedingung für die Rück­sendung.