Windows 10, das aktuelle Betriebssystem von Microsoft, sorgt mit dem Anniversary Update für viele praktische Neuerungen. Unser Ratgeber in der 2., aktualisierten Auflage erklärt Ihnen das System in verständlicher Sprache und mit Hilfe vieler Screenshots.

Bekanntes Startmenü und Live-Kacheln werden kombiniert

Funktionen: personalisierbares Startmenü und Desktop, Sprachassistentin Cortana

Programme: Internetbrowser Edge, Office 2016, Mail

Anniversary Update: Windows Hello und Windows Ink

Universalsystem: PC mit Windows Phone, Laptop oder Xbox synchronisieren

Auf einen Blick: Tricks und Tastenkombinationen

Windows 10 kombiniert Funktionen und Aussehen der Vorgängerversionen zu einer Oberfläche für PCs, Notebooks und Tablets. Die neue Version hat wieder ein Startmenü, an dem sich nun auch Apps, in Form von Live-Kacheln, anheften lassen. Zusätzlich gibt es praktische Innovationen: Sprachassistentin Cortana beantwortet z. B. all Ihre Fragen, Windows Hello schützt Ihren PC ohne Passwort – dafür umso sicherer, beispielsweise per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung – und mit Windows Ink bringen Sie Ihre Ideen, Entwürfe oder Notizen schnell und einfach auf den Bildschirm. Entdecken auch Sie die Fülle an neuen Features!