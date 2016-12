Office 365 & Office 2016

Bestellungen sind über diesen Webshop nur an Lieferadressen in Deutschland möglich. Für Auslandsbestellungen wenden Sie sich bitte an unsere Bestell-Hotline.

Die Basis für alle Office-Nutzer

Erste Schritte und das Wichtigste von Word, Excel, PowerPoint und Co

Synchronisation für bequemes Arbeiten von verschiedenen Geräten

Vorlagen für Serienbriefe, Visitenkarten, Tabellenkalkulation

Für Office 2010, 2013 und 2016 sowie Office 365

Zunächst gilt es, sich zu entscheiden: Office 365 bietet alle Funktionen im Abo-Modell für einen geringen monatlichen Beitrag, während man mit Office 2016 einmalig die Vollversion erwirbt. Beide Varianten liefern einen Terabyte Speicherplatz in der Cloud „OneDrive“ gleich dazu.

Holen Sie die ganze Familie mit ins virtuelle Boot, indem Sie gemeinsam an Dokumenten arbeiten, Kalender freigeben oder miteinander chatten. Den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt: Dieses Buch zeigt Ihnen, wie Sie in Word mehr als Fettungen, in Excel mehr als simple Addition und in PowerPoint mehr als nur einfache Animationen verwenden. Zusätzliche Office-Apps helfen u. a. bei der Steuererklärung oder bei der Erstellung von Visitenkarten.