Gesundes Wohnen

Schimmel in Wänden, Giftstoffe in Böden, Haushaltschemikalien oder Hausstaub: Belastete Raumluft ist eine Gefahr für die Gesundheit! Bis zu 20 Stunden verbringen wir täglich in geschlossenen Räumen, daher ist es besonders wichtig, Schadstoffen und anderen gesundheitsgefährdenden Einflüssen in Haus und Wohnung den Kampf anzusagen. Unser Ratgeber begleitet Sie durch alle Wohnbereiche und hilft dabei, Risikofaktoren aufzuspüren und schnell zu beseitigen.

176 Seiten, Buch

Format: 16,6 x 21,5 cm

ISBN: 978-3-86851-469-8

Erscheinungstermin: 21. November 2017

