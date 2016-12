Gut zu wissen: Hämorrhoiden

Jeder hat sie, doch niemand spricht darüber: Hämorrhoiden. Arbeit am Schreibtisch, Junkfood oder Schwangerschaft – viele Faktoren begünstigen ihre Entstehung. Dieser Ratgeber traut sich an das heikle Thema heran und hilft Ihnen, sich schnell wieder wohlzufühlen.

Ursachen, Therapie und Heilung

Wenn’s juckt, nässt und blutet – Anzeichen schnell erkennen

Stadium I – IV: Das müssen Sie wissen

Das passiert beim Arzt

Do‘s und Don’ts für eine schnelle Heilung

Welche Mittel, Methoden und Medikamente kommen infrage?

Die Sache ins Gleichgewicht bringen – mit Bewegung und der richtigen Ernährung

Hämorrhoiden sind weit verbreitet – Experten schätzen, dass etwa 70 Prozent der Erwachsenen in Industrienationen darunter leiden. Vieles Sitzen, eine schlechte Ernährung, Verstopfung, aber auch erbliche Faktoren können dazu führen, dass sich die Schwellkörper am After schmerzhaft vergrößern. Bei Hämorrhoiden handelt es sich um eine Volkskrankheit – was Sie dagegen tun können, erfahren Sie in unserem Ratgeber. Er beschreibt, wie eine Untersuchung beim Arzt abläuft, welche Mittel aus der Stiftung Warentest Medikamentendatenbank helfen und wie man die Beschwerden im Alltag lindern kann. Finden Sie heraus, welche Behandlungsmethoden, Übungen und Tipps sich am besten für Sie eignen, damit Sie Ihr unangenehmes Problem schnell beseitigen.