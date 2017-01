Zum 1. Juli wird das Gesetz zur Flexirente in Kraft treten. Es soll flexiblere Übergänge vom Erwerbsleben in den Ruhestand ermöglichen. Dieses E-Book erklärt Ihnen verständlich die Chancen und Möglichkeiten, die sich für Sie dadurch ergeben, und spielt diese anhand vieler Beispielrechnungen durch. So können Sie entscheiden, ob Sie von den neuen Regelungen profitieren und welche Variante sich für Sie am besten rechnet.

42 Seiten, Buch

Erscheinungstermin: 06. Januar 2017

3,99 €