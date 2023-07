Nirgendwo auf der Welt wird so viel Frucht­saft getrunken wie in Deutsch­land. Am beliebtesten ist Orangensaft. Relativ neu im Sortiment ist Saft­konzentrat zum Selbst­mischen: einfach mit der vierfachen Menge an Wasser auffüllen, fertig ist der Saft. Doch kann er mit herkömm­lichem Frucht­saft mithalten? Gibt es ökologische Vorteile? Lässt sich mit den Konzentraten Geld sparen? Wir haben drei geprüft: Zwei sind top, ein Konzentrat floppt.

Green-Bag Bio Saft Orange Konzentrat (200 ml), online gekauft für 1,19 Euro ohne Versand­kosten. Beim Anbieter selbst kostet eine Packung online 2,46 Euro.

Hohes C Bio Essence Milde Orange mit Acerola (200 ml), gekauft bei dm für 2,45 Euro.

Granini Juice me up Orange (200 ml), gekauft bei Hit für 1,89 Euro.