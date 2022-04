Gefähr­licher Stoff aus Beikräutern

Pyrrolizidinalkaloide gelangen über mitgeerntete Beikräuter in den Tee. Die Teebranche unternimmt einiges, um sie fern­zuhalten. Das zeigt unser aktueller Test vom Grüntee und Matcha. Auch Schwarztee war im Test 2019 kaum mit den Pflanzengiften belastet. Kräuter wie Kamille können leichter mit Beikräutern verwechselt werden, die Belastung höher sein, so wie in unserem Kräutertee-Test von 2017. Auch bei Gewürzen wie Oregano oder Majoran spielten die Gifte eine Rolle.