Wohnmobil-Buchungsportale : Für alle, die nicht kaufen, sondern mieten wollen

Cover test 1/2022. Cover test 1/2022. Bildnachweis: Stiftung Warentest.

Nur eins der zwölf Buchungsportale für Wohnmobile, die die Stiftung Warentest untersucht hat, kann in allen Bereichen überzeugen. Die besten Such- und Filtermöglichkeiten bieten der Testsieger CamperDays und der zweitplatzierte CU Camper. Viele Portale haben gravierende Mängel in den Datenschutzerklärungen.