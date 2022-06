Wettbewerb „Jugend testet 2022“ Beste Nachwuchstester:innen in Berlin ausgezeichnet

Logo Jugend testet

Eistee und E-Scooter, Collegeblöcke und Cornflakes, Tiefkühl-Spinat und Taschenwärmer, Fitness-Apps und Fastfood-Ketten, Gaming-Tastaturen und Grillanzünder, Wimperntusche und Whiteboard-Schwämme – beim Wettbewerb „Jugend testet 2022“ haben über 3.100 junge Leute im Alter von 12 bis 19 Jahren fast alles getestet, was ihnen im Alltag begegnet. Mit 826 eingereichten Wettbewerbsbeiträgen ist die aktuelle Runde ein Rekordjahr in der 43-jährigen Geschichte des Wettbewerbs. Die besten Arbeiten hat die Stiftung Warentest zusammen mit Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke, Schirmherrin des Wettbewerbs, am 23. Juni 2022 in Berlin ausgezeichnet.