Vorstandswechsel bei Stiftung Warentest Julia Bönisch tritt 2024 Nachfolge von Hubertus Primus an

Nach 33 Berufsjahren bei der Stiftung Warentest, davon zwölf als Vorstand, tritt Hubertus Primus (68) zum Jahresende in den Ruhestand. Seine Nachfolgerin Julia Bönisch (43), seit 2020 Bereichsleiterin Digitale Transformation und Publikationen, übernimmt zum 1. Januar 2024.

Als Alleinvorstand der Stiftung Warentest seit 2012 ging es Hubertus Primus vor allem darum, die Verbraucherorganisation als unabhängige Einrichtung zu stärken und ihre Publikationen weiterzuentwickeln – auch digital. Dafür holte er im März 2020 die Journalistin und Digitalexpertin Julia Bönisch als Bereichsleiterin und Mitglied der Geschäftsleitung zur Stiftung. Sie tritt nun seine Nachfolge an.

„Ich bin überzeugt davon, dass sich die Stiftung Warentest mit Julia Bönisch an der Spitze weiter hervorragend entwickeln wird. In den letzten Jahren haben wir hierfür gemeinsam mit dem Stiftungsteam die Weichen gestellt. Das Haus ist gut bestellt,“ so Hubertus Primus.

Bevor Julia Bönisch im März 2020 zur Stiftung Warentest kam, war sie beim Süddeutschen Verlag tätig, zuletzt als Chefredakteurin von sz.de und Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung. Die Gesamtstrategie der Verbraucherorganisation vor dem Hintergrund der Digitalisierung weiter konsequent voranzutreiben bleibt ihr Schwerpunkt auch im neuen Amt.

Hubertus Primus ist Jurist und Journalist und kam nach mehreren journalistischen Stationen 1990 zur Stiftung Warentest, zunächst als Redakteur für Recht und Steuern der damals neu herausgegebenen Zeitschrift Finanztest. Zwei Jahre später übernahm er die Chefredaktion des Magazins. 1999 wechselte er in gleicher Funktion zu test und rückte in die Geschäftsleitung der Stiftung auf, wo er den Bereich Publikationen verantwortete. 2012 schließlich wurde er zum Vorstand berufen. Er folgte in dieser Position auf Dr. Werner Brinkmann.

Am 14. Dezember 2023 findet zu Ehren von Hubertus Primus ein Festakt in Berlin statt. Hauptrednerin ist Bundesumweltministerin Steffi Lemke, die auch für Verbraucherschutz zuständig ist.