Tür­schlösser: Sichere Schließ­zylinder beim Kauf oft nicht zu erkennen

Bohr­prüfung: Ein Bohr­schutz soll Angriffe wie diesen vereiteln.

In Mehr­familien­häusern ist die Wohnungs­tür der Angriffs­punkt für Einbrecher. Bei fast der Hälfte der Wohnungs­einbrüche versuchen die Eindringlinge, die Tür aufzuhebeln oder sie atta­ckieren das Türschloss. Schaffen sie es nach maximal fünf Minuten nicht in die Wohnung, geben sie meistens auf. Je länger ein Türschloss also dem Einbruch­versuch standhält, desto besser. Im aktuellen Test der Stiftung Warentest hielt nur die Hälfte der geprüften Schließ­zylinder den Einbruch­versuchen sehr gut stand, vier schützen nur mangelhaft.