Traumziele mit dem Wohnmobil 30 unterschätzte Reiseregionen in unserer Nähe

Cover Traumziele.

Cover Traumziele. Bildnachweis: Stiftung Warentest. Download

Fast zwei Millionen Deutsche machen Urlaub im Wohnmobil, Tendenz steigend. Der neue Reiseführer Traumziele mit dem Wohnmobil in Deutschland, Österreich und der Schweiz der Stiftung Warentest bietet Insidertipps für Reisen, bei denen man gar nicht mehr in die Ferne schweifen will.