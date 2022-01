Sportmedizinische Untersuchung : Viele Krankenkassen zahlen Zuschüsse

Geschlossene Fitness-Studios, Arbeit am heimischen Schreibtisch und Einkauf per Mausklick im Online-Shop – die anhaltende Corona-Pandemie führt dazu, dass sich viele Menschen viel zu wenig bewegen. Die Folge: Erkrankungen wie Übergewicht und Diabetes Typ II. Sport beugt diesen Leiden vor. Doch wer von null auf hundert mit Marathon- oder Hanteltraining loslegt, riskiert Verletzungen und Herz-Kreislauf-Probleme. Deshalb ist vor Trainingsstart ein Fitness-Check sinnvoll. Den führen in der Regel speziell ausgebildete Ärzte durch. Sie fragen unter anderem Vorerkrankungen ab, führen Ruhe- und Belastungs-EKG durch, überprüfen Blutwerte und Lungenfunktion. So werden geeignete Sportarten ermittelt und das passende Übungsprogramm erarbeitet.

Diese sportmedizinischen Untersuchungen sind aber keine Regelleistungen, sondern kosten extra – zwischen 70 und 200 Euro. Derzeit zahlen 46 Krankenkassen Zuschüsse zur Basisuntersuchung und zur erweiterten Diagnostik, falls notwendig. Das ist mehr als die Hälfte der Kassen, die beim großen regelmäßigen Krankenkassen-Vergleich von Finanztest mitmachen. Zwei Kassen zahlen höchstens 50 Prozent des Rechnungsbetrages, andere zwischen 70 und 100 Prozent des angegebenen Höchstbetrags. Wer den (Wieder)einstieg ins Training plant, sollte also bei seiner Krankenkasse gezielt nachfragen.

Der ausführliche Test erscheint in der Februar-Ausgabe der Zeitschrift Finanztest und ist online abrufbar unter www.test.de/sportmedizin-check.

Finanztest-Cover