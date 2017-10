Showkochen mit Prof. Vilgis auf der Frankfurter Buchmesse: Stiftung Warentest stellt neue Bücher in Halle 3.0 vor

Das Buch Aroma Gemüse der Stiftung Warentest wird am Samstag, den 14. Oktober 2017 auf der Frankfurter Buchmesse in der Gourmet Gallery in Halle 3.1 von 13 bis 14 Uhr vorgestellt. Prof. Thomas Vilgis, ein Star der Molekularküche, wird gemeinsam mit Thomas Vierich überraschende Rezepte aus dem neuen Buch zubereiten. Für experimentierfreudige, neugierige Gemüsefans, die noch mehr Vielfalt in ihre Küche bringen wollen, könnte das neueste Werk von den Food-Autoren Thomas Vierich und Thomas Vilgis die neue Bibel werden.