Selbstbräuner Ein Luxus-Produkt siegt – es gibt aber auch günstige Gute

Getestete Produkte

Getestete Produkte. Bildnachweis: Stiftung Warentest. Download

Wer sich zu blass fühlt, muss nicht in den Süden reisen. Mit Selbstbräunern kann man sich selbst an einem Regentag zu Hause einen frischeren Teint verpassen. Die Stiftung Warentest hat’s an Testpersonen ausprobiert und stellt fest: Gleichmäßige Bräune ohne Sonne muss nicht mal teuer sein.