Schülerwettbewerb „Jugend testet“ Anmeldung ab sofort möglich

Um was geht’s? Beim Wettbewerb „Jugend testet“ entscheiden Jugendliche selbst, was sie testen, ob Produkte oder Dienstleistungen. Dafür entwickeln sie Prüfkriterien und geeignete Testmethoden. Ihren Test führen die Jugendlichen eigenständig durch. Wichtig ist die Dokumentation des Tests auf maximal zehn Seiten, denn das ist die Bewertungsgrundlage für die Jury.

Wer kann mitmachen? Ob einzeln oder im Team, teilnehmen können Schülerinnen und Schüler im Alter von 12 bis 19 Jahren. Zum Start braucht es eine betreuende Lehrkraft, die das Team unter jugend-testet.de anmeldet. Dann geht es los.

Was gibt es zu gewinnen? In jeder Wettbewerbskategorie winken den Besten Preise zwischen 1.500 und 2.500 Euro sowie eine Reise nach Berlin. Außerdem gibt es zahlreiche Sachpreise und neue Erkenntnisse. „Mir hat die Arbeit an diesem Projekt mit den Teammitgliedern sehr viel Spaß gemacht“, meint Simon, ein ehemaliger Teilnehmer. Und Marie ergänzt: „Es ist etwas ganz anderes, etwas nur erklärt zu bekommen oder es selbst herauszufinden“. Also: Mitmachen lohnt sich!

Anmeldungen sind ab sofort bis 30. November 2023 möglich unter www.jugend-testet.de.