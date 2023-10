Ratgeber „Hilfe, ich habe geerbt!“ Alles Wichtige zu Fristen, Rechten, Pflichten, Steuern

Der Hilferuf auf dem Buchtitel drückt aus, was viele empfinden, wenn ein Erbfall eintritt. Noch überwältigt von Trauer müssen sie schon bald wichtige Entscheidungen treffen. Fristen können stressen, ebenso eine uneinige Erbengemeinschaft. Das bewährte Autorinnenduo Antonie Klotz und Brigitte Wallstabe-Watermann, das zusammen schon einige Ratgeber für die Stiftung Warentest verfasst hat, hat gemeinsam mit Notar Stefan Bandel in einem umfassenden Ratgeber zusammengetragen, wie ein Erbfall abläuft, und hält praktische Tipps parat.

Schätzungen zufolge werden rund 400 Milliarden Euro jährlich in Deutschland vererbt. Mehr als die Hälfte davon entfällt auf Sachwerte wie Immobilien, die sich – wenn es mehrere Erben gibt – schlecht teilen lassen. Oft sind Streit und Stress vorprogrammiert. „Kaum jemand hat alles nötige Wissen in einem Erbfall sofort parat“, sagt Brigitte Wallstabe-Watermann. „Wir möchten den Leserinnen und Lesern zeigen, was für sie in dieser Situation wichtig ist.“

Praktisch und logisch beginnt das Buch mit Basiswissen für Erben, von der Zusammenstellung der Papiere des oder der Verstorbenen und Verträgen, die zu kündigen sind. Danach geht es weiter mit wichtigen Fristen und nützlichen Infos, zum Beispiel der 30-Tage-Frist, die jemand, der mit dem Erblasser oder der Erblasserin zusammengelebt hat, noch in der gemeinsamen Wohnung bleiben und alles weiternutzen darf. Nur sechs Wochen haben Erben üblicherweise Zeit, um das Erbe zum Beispiel wegen Überschuldung auszuschlagen. Es geht natürlich auch um die Rechte von Erben und deren Ansprüche – im Detail wird erläutert, welche Unterschiede es beim Erben auf Basis eines Testaments oder der gesetzlichen Erbfolge gibt und wer wann einen Pflichtteilsanspruch hat. Dabei kommen auch Themen wie Erbschein, Europäisches Nachlasszeugnis, Testamentsvollstreckung, Immobilienbewertung oder die Versteuerung des geerbten Vermögens nicht zu kurz.

Mit dem Wissen aus der Finanztest-Redaktion haben die Autorinnen ergänzend zusammengestellt, was folgen könnte: Beispielsweise die Vermietung oder der Verkauf des geerbten Hauses oder wie geerbtes Geld sinnvoll angelegt werden kann.

Hilfe, ich habe geerbt! hat 192 Seiten und ist ab dem 20. Oktober 2023 für 22,90 Euro im Handel erhältlich oder kann online bestellt werden unter www.test.de/ratgeber-fuer-erben.

