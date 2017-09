Ratgeber Heim­kino und Sound: Kino­feeling im Wohn­zimmer

Für den perfekten Ton im Heim­kino sind nicht unbe­dingt teure Anschaffungen nötig. Der Ratgeber verrät kleine Tricks mit großer Wirkung, die die Ausbreitung des Klangs im Raum positiv beein­flussen und so für einen hörbar besseren Sound sorgen. So erfährt man, wie die Laut­sprecher richtig aufgestellt werden, was es mit dem neuen 3D-Sound auf sich hat und wie alle Geräte optimal an den AV-Receiver ange­schlossen werden.

Wer auf der Suche nach neuen Boxen oder einem neuen TV-Gerät ist, weiß jetzt, auf welche tech­nischen Merkmale es beim Kauf ankommt. Selbst­verständlich gibt es auch Bewertungen und Technik­empfehlungen der Stiftung Warentest. Ein ganzes Kapitel widmet sich den großen Streaming-Diensten wie Netflix und Co.

Heim­kino und Sound hat 208 Seiten und ist ab dem 19. September für 16,90 Euro im Handel erhältlich oder kann online bestellt werden unter www.test.de/heimkino-buch.

