Ratgeber Altersvorsorge für Selbstständige Rechtzeitig planen, sinnvoll vorsorgen

Dafür geht es bei jeder und jedem erst einmal darum, die persönliche Ausgangsposition zu ermitteln, also die bisherigen Vorsorgeaktivitäten zu überblicken, die gesetzlichen Vorgaben kennenzulernen und die aktuellen finanziellen Spielräume auszuloten. Welche Ansprüche auf Leistungen aus Versorgungswerken, privaten Versicherungen oder aus der gesetzlichen Rentenversicherung sind bereits vorhanden? Welche Anlagemöglichkeiten für die zusätzliche Vorsorge kommen infrage und wie viel Geld hat man monatlich dafür überhaupt zur Verfügung? Tatsächlich genügen wenige Bausteine, um ein Polster für später aufzubauen.

Im Ratgeber werden die Vor- und Nachteile der einzelnen Vorsorge-Bausteine genannt. Von börsengehandelten Indexfonds (ETF), freiwilligen Einzahlungen in die gesetzliche Rente, Rürup-Verträgen oder der Investition in Immobilien – Autorin Isabell Pohlmann erläutert die wichtigsten Eigenschaften der Vorsorge-Alternativen im Detail. „Allerdings gibt es keine Alleskönner unter den vorgestellten Möglichkeiten. Letztlich geht es darum, eine für die eigene berufliche und finanzielle Situation passende Mischung für die Vorsorge zu finden, um im Alter auf sichere Einnahmen zurückgreifen zu können und in der Ansparphase trotzdem flexibel zu bleiben,“ so Pohlmann.

Die Autorin Isabell Pohlmann arbeitet freiberuflich als Journalistin für Finanzen und Verbraucherfragen. Zuvor war sie Redakteurin der Zeitschrift Finanztest. Sie hat bereits mehrere Bücher für die Stiftung Warentest geschrieben, unter anderem Das Versicherungs-Set, Meine Rente, Finanzplaner für Frauen und Finanzplaner 60+.

Das Buch „Altersvorsorge für Selbstständige“ hat 176 Seiten und ist ab dem 18. Oktober 2022 für 22,90 Euro im Handel erhältlich oder kann online bestellt werden unter test.de/selbststaendige-altersvorsorge.

