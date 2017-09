Meine DIY-Küche: Leckere Sachen einfach selber machen

Cover Meine DIY-Küche Cover Meine DIY-Küche

Keine Angst vor Kimchi, Räucher­fisch, Limoncello oder Gravlax! All das und noch viel mehr kann man selber machen und künftig hoch erhobenen Hauptes an Supermarkt­regalen vorbeischlendern. Wie Hobby­gourmets aus frischen Zutaten in wenigen Schritten mehr als 44 leckere Kleinig­keiten zaubern, verrät ein neues Buch der Stiftung Warentest: Meine DIY-Küche. Geschrieben von der Kölnerin Agnes Prus und liebevoll gestaltet ist es der Ausruf zum Trend der Zeit: Do it yourself, mach’s selbst!