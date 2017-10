Medikamente im Test: Stiftung Warentest-Ampel für 9.000 Arzneimittel

Eine Ampel für Lebensmittel wird immer wieder diskutiert – für Medikamente gibt es sie jetzt. Die Stiftung Warentest vergibt in einem neuen Buch für 9.000 Arzneimittel Rot, Gelb oder Grün. Grün, also „geeignet“ oder „auch geeignet“ sind von all den rezeptfreien und rezeptpflichtigen Arzneimitteln in Medikamente im Test fast zwei Drittel. „Mit Einschränkung geeignet“ ist knapp ein Viertel, und jedes zehnte Mittel ist nur „wenig geeignet“.