Kreuzfahrt: Kostenfallen und wie man sich schützt

Der Kreuzfahrtmarkt boomt. Allein in den Jahren 2005 und 2015 hat sich die Anzahl der deutschen Passagiere knapp verdreifacht – rund 2,2 Millionen Deutsche gingen 2015 an Bord. Doch nicht jede Fahrt verläuft so romantisch wie in der Fernsehserie „Das Traumschiff“. Nicht selten klagen Kreuzfahrer über horrende Handykosten, schlechte Unterbringung wie eine Innen- statt einer gebuchten Balkonkabine und andere Ärgernisse. Worauf Kunden achten sollten und was sie bei Reisemängeln tun können, erläutert die Zeitschrift Finanztest in ihrer März-Ausgabe. Online ist der Artikel unter www.test.de/kreuzfahrttipps veröffentlicht.