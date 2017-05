Krankenkassen: Wechseln lohnt sich oft und ist einfach

Die aktuellen Beitrags­sätze liegen zwischen 14,9 und 16,4 Prozent. Die güns­tigsten Kassen sind aber nur regional verfügbar, bundes­weit liegt der nied­rigste Satz bei 15,19 Prozent. Im laufenden Jahr haben zwei allgemein zugäng­liche Kranken­versicherungen ihre Beiträge erhöht – nach 19 Kassen zum Jahres­wechsel.

Wer zum Beispiel 2900 Euro im Monat brutto verdient, kann durch einen Wechsel von der teuersten zur güns­tigsten bundes­weiten Kasse jähr­lich 386 Euro sparen. Das Finanz­amt kassiert aber einen Teil der Ersparnis: Wer weniger Beitrag zahlt, musst mehr von seinem Gehalt versteuern.

Auch ein Blick auf die angebotenen Extras kann sich lohnen. Bei Osteo­pathie reichen die Zuschüsse von 0 bis 500 Euro pro Jahr. Und 27 der untersuchten 75 Krankenkassen bieten Zuschüsse von 50 Euro oder mehr für eine Zahn­reinigung beim Wunsch­zahn­arzt. Erfreulich: Es gibt durch­aus güns­tige Kassen mit guten Extra­leistungen.

Detaillierte Beitrags­sätze und Leistungen erscheinen in der Juni-Ausgabe der Zeitschrift Finanztest (ab 17.05.2017 am Kiosk) und sind in der Daten­bank unter www.test.de/krankenkassen abruf­bar.

