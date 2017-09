Ihr Recht bei Ärzt­epfusch: Erfolg­reich vorgehen bei Behand­lungs­fehlern

Cover Cover. Kostenfreie Verwendung für redak­tionelle Bericht­erstattung bei Verlinkung auf den Test. Bild­nach­weis: Stiftung Warentest.

Wenn Ärzte einen Fehler machen, kann das dramatische Konsequenzen haben. Trotzdem zeigen Patienten oder Angehörige Pflege­fehler selten an. Die Quote der anerkannten Fehler ist dagegen erstaunlich hoch. „ Ihr Recht bei Ärztepfusch“, der neue Ratgeber der Stiftung Warentest, zeigt, was Patienten tun können, worauf sie Anspruch haben und an wen sie sich wenden können.