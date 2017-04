Homepage, Blog und Co.: Der perfekte Online-Auftritt

Cover Buch Homepage, Blog und Co. Cover Buch Homepage, Blog und Co. Bildnachweis: Stiftung Warentest.

Eine Dienstleistung online anbieten, seinem Geschäft ein Gesicht im Internet verleihen oder Kontaktdaten online präsent machen: Eine eigene Website zu erstellen, ist kein Hexenwerk. Über sogenannte Homepage-Baukästen kann man in wenigen Stunden einen eigenen Onlineauftritt live schalten. Die Stiftung Warentest erklärt in Homepage, Blog und Co., wie man mit wenig Aufwand zu einem guten Online-Auftritt kommt.