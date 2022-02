Günstig bauen: Die Kosten für das Traumhaus senken

Drei Fragen an Bettina Rühm, Auto­rin

Welche Kosten­faktoren werden beim Hausbau am häufigsten über­sehen oder unter­schätzt?

Häufig unterschätzen Bauherren die beim Hausbau anfallenden Bauneben­kosten, wie zum Beispiel die Kosten für Gutachten, Fach­planer, Energieberatung oder Architektenhonorar. Diese können in der Summe einen deutlichen Anteil an den Gesamt­baukosten ausmachen. Ein weiterer Kosten­faktor kommt ins Spiel, wenn während der Bauphase noch Änderungen vorgenommen werden sollen. Und nicht zuletzt sollte man an die Mehr­kosten denken, die zum Beispiel beim Kauf eines Fertighauses entstehen, wenn man von der Stan­dard­version abweicht und eine höher­wertige Ausstattung wählt.

Wo entstehen die meisten Kosten und wo liegt demnach das größte Spar­potenzial?

Die meisten Kosten entfallen auf Rohbau, Ausbau und tech­nische Ausstattung. Das größte Spar­potenzial liegt dabei naturgemäß in der Größe des Hauses – hier zählt jeder einge­sparte Quadrat­meter Wohn­fläche. Wer bauen will, sollte sich daher kritisch fragen, welche Raumgrößen wirk­lich benötigt werden. Sparen kann man auch viel durch die Form des Gebäudes. Schlichte, geradlinige Baukörper sind mit weniger Arbeits-, Material- und Energie­aufwand verbunden als solche, die Rück­sprünge, Erker oder Dachgauben aufweisen. Darüber hinaus lässt sich besonders gut beim Innen­ausbau sparen, zum Beispiel bei der Anzahl und Ausstattung der Bäder.

Lohnt es sich angesichts der aktuellen Liefer­engpässe und der steigenden Preise, bei Menge und Qualität des Materials zu sparen?

An der Qualität sollte man nach Möglich­keit nicht sparen. Sonst können lang­fristig Mehr­kosten entstehen, zum Beispiel durch vorzeitige Reparaturen, schnel­lere Abnut­zung und Austausch sowie durch eine eventuelle kosten­pflichtige Entsorgung. Nach­haltige Materialien zu wählen, zahlt sich nicht nur im Hinblick auf den Umwelt­schutz aus, sondern lang­fristig auch in puncto Kosten und Wieder­verkaufs­wert des Hauses. Steigenden Preisen kann man zum Beispiel durch Reduzieren oder Weglassen begegnen: Dabei ist unter anderem der Fens­terflächen­anteil eine wichtige Stell­schraube, und auch im Innen­ausbau bieten sich viele Möglich­keiten.