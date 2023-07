Grillfleisch Manche top, manche mit Keimen

Die Vermutung, dass bei mariniertem Fleisch die Marinade minderwertiges Fleisch optisch und geschmacklich überdecken soll, konnten die Tester der Stiftung Warentest nicht bestätigen. Zwar wird meist aufgetautes Fleisch mariniert, worunter die Fleischqualität leiden kann. Aber durch das vorherige Einfrieren wird auch das Keimwachstum gestoppt. Der Großteil der geprüften Steaks stammt aus aufgetautem Fleisch. Die sensorische und chemische Fleischqualität der marinierten Steaks ist insgesamt gut und befriedigend.

Lediglich bei der Keimbelastung, also der mikrobiologischen Qualität, gab es Ausreißer. Bei den Produkten von Aldi Nord „Gut Bio“ und Netto Marken-Discount „Barbeque“ fanden die Tester in je einer von vier geprüften Packungen Listerien bzw. Salmonellen. Obwohl die Produkte in diesem Prüfpunkt nur „ausreichend“ abschnitten, erhielten sie insgesamt noch ein knappes Befriedigend und landeten damit am Ende der Tabelle. Warum die Tester hier nicht strenger bewerteten? Weil die Keime in Fleisch, das gründlich durcherhitzt wird, sterben. Das gilt auch für die antibiotikaresistenten Keime, die die Tester in drei Produkten fanden.

Die Preisunterschiede bei den marinierten abgepackten Schweinenackensteaks sind groß. Im Test gab es gute konventionelle Produkte bereits ab 8 Euro, gute Bio-Steaks können bis zu 22,90 Euro kosten.

Der Test Grillfleisch ist unter www.test.de/marinierteschweinenackensteaks veröffentlicht und ab 27. Juli 2023 in der August-Ausgabe der Zeitschrift test.