Girokonto wechseln: Die Umsetzung ist noch nicht optimal

Der Wechsel zu einer anderen Bank soll per Gesetz einfacher werden. Für die Juni-Ausgabe von Finanztest hat die Stiftung Warentest den neuen Kontowechselservice ausprobiert, den die Banken jetzt anbieten müssen. Die Ergebnisse sind durchwachsen. Mal fehlten die Buchungslisten, mal ist nicht eindeutig, was der Bankkunde tun soll, und mal lassen sich Daueraufträge nicht einfach auf das neue Konto übertragen. Optimal klappt es noch nicht, aber bequemer als bisher ist der Wechsel dank neuem Service auf jeden Fall, so das Fazit der Stiftung Warentest.