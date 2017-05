Gesichts­cremes für Männer: Gut gepflegt für ein paar Euro

Männer müssen für eine gute Gesichts­creme nicht viel Geld ausgeben. Eine preisgüns­tige Creme aus dem Drogeriemarkt kostet 3,40 Euro pro 100 Milliliter und ist nicht schlechter als ein Marken­produkt, für das man für die gleiche Menge 80 Euro bezahlt. Insgesamt schneiden neun von zwölf Männer-Gesichts­cremes gut ab, drei sind befriedigend. Veröffent­licht ist der Test in der Juni-Ausgabe der Zeit­schrift test und online unter www.test.de/maennercreme .

Die Tester ließen preisgüns­tige Discounterware und Produkte aus dem Drogeriemarkt gegen teure Marken- und Apotheken­produkte antreten. Das Ergebnis: Alle versorgen die Haut effektiv mit Feuchtig­keit – preis­werte ebenso wie teure. Im Test­feld knapp vorn liegt eine Creme mit natürlichen Inhalts­stoffen, die 30,50 Euro pro 100 Milliliter kostet, allerdings kam der Geruch bei vielen Probanden nicht so gut an. Kaum schlechter aber deutlich billiger sind die Cremes vom Discounter oder Drogeriemarkt. Sie bieten gute Pflege ab 2,55 Euro pro Tube oder Pump­spender. Einige Cremes von Marken­herstel­lern kosten rund 15-mal so viel pro Packung.

Männer haben in der Regel eine etwas fettigere Haut als Frauen, die Talgdrüsen sind aktiver. Sie benötigen daher eher eine Feuchtig­keits­pflege statt einer fett­reichen Creme. Deshalb ist es meist keine gute Idee, wenn Männer sich an der Creme ihrer Part­nerin bedienen. Die Produkte sind oft zu reichhaltig.

Der ausführ­liche Test Gesichts­cremes für Männer erscheint in der Juni-Ausgabe der Zeitschrift test (ab 24.05.2017 am Kiosk) und ist bereits unter www.test.de/maennercreme abruf­bar.

