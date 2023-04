Geldanlage für Vorsichtige Sicher anlegen in Krisenzeiten

Cover Geldanlage für Vorsichtige.

Cover Geldanlage für Vorsichtige. Bildnachweis: Stiftung Warentest. Download

In diesen Zeiten gibt es viele Gründe, sich Sorgen zu machen – auch um das eigene Ersparte. Ein neuer Ratgeber der Stiftung Warentest setzt genau hier an: Geldanlage für Vorsichtige heißt er und erklärt, wie man auch in unsicheren Zeiten angstfrei und erfolgreich optimale Rendite erzielt und die Risiken gering hält, auch mit grüner Geldanlage.