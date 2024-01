Führungswechsel Neue Vorständin und Geschäftsleitung bei der Stiftung Warentest

Julia Bönisch folgt auf Hubertus Primus, der im Dezember nach 33 Jahren bei der Stiftung Warentest und 12 Jahren als Vorstand in den Ruhestand verabschiedet wurde. „Ich freue mich sehr, diese verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen und die Stiftung Warentest so weiterzuentwickeln, dass wir auch in Zukunft allen Verbraucherinnern und Verbrauchern verlässlich Orientierung geben – auf allen Kanälen“, so Bönisch.

Die Journalistin und Digitalexpertin Julia Bönisch kam im März 2020 als Bereichsleiterin Publikationen und Mitglied der Geschäftsleitung zur Stiftung. Davor war sie beim Süddeutschen Verlag tätig, zuletzt als Chefredakteurin von sz.de und Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung.

Neu im Amt ist zum 1. Januar 2024 auch Dr. Birger Venn-Hein, der die Leitung des Bereichs IT und Produktmanagement übernimmt. Er wird außerdem Mitglied der Geschäftsleitung – neben Julia Bönisch, Dr. Holger Brackemann (Bereichsleiter Untersuchungen) und Daniel Gläser (Bereichsleiter Finanzen, Personal, Innere Dienste).

Dr. Birger Venn-Hein ist ein erfahrener IT- und Produktspezialist, der in Führungspositionen unter anderem beim Axel Springer Verlag tätig war. Dort baute er als Product Owner das zentrale System für digitale Abonnements auf und übernahm später die Leitung der Premium-Produkte von „Welt“.

Zuletzt war Venn-Hein als Bereichsleiter bei IBM iX tätig und steuerte Kundenprojekte in den Bereichen Digital Experience Platforms, Cloud-Systeme, künstliche Intelligenz sowie moderne Software-Architekturen. Er hat ein Studium der Filmregie an der HFF München absolviert und in Medienwissenschaften an der Technischen Universität Berlin promoviert.