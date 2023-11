Fondsgebundene Rentenversicherungen mit Garantien Als Altersvorsorge wenig geeignet

Fondsgebundene Rentenversicherungen mit Garantien versprechen, Sicherheit mit Rendite zu vereinen. Doch das Versprechen halten sie nicht ein. Am Ende verdient vor allem der Anbieter. Deshalb rät die Stiftung Warentest nach ihrer Untersuchung von 20 Angeboten von diesen Produkten ab.

Fondsgebundene Rentenversicherungen mit Garantien sind eine Mischung aus klassischen und fondsgebundenen Rentenversicherungen, deshalb werden sie auch als hybride Rentenversicherungen bezeichnet. Meist garantieren sie, dass ein bestimmter Prozentsatz der eingezahlten Beiträge erhalten bleibt, zum Beispiel 50 oder 80 Prozent. Außerdem soll ein Teil der Sparraten in Aktienfonds investiert werden, so dass eine ordentliche Rendite zustande kommt.

Aufgrund der Mischkonstruktion garantieren die Anbieter nur den Teil der zukünftigen Rente, der aus dem Garantievermögen gebildet wird. Die tatsächliche Höhe der Rente ergibt sich erst zu Rentenbeginn. Dann wird festgelegt, wie viel Rente je 10.000 Euro Vertragsvermögen fließt.

Der Sparanteil wird bei den hybriden Rentenversicherungen auf zwei oder drei Töpfe verteilt: auf das Garantievermögen und die freie Fondsanlage und – je nach Produkt – auch noch auf einen Wertsicherungsfonds. Für die freie Fondsanlage können Kunden bei allen untersuchten Tarifen zum Beispiel einen ETF auf einen weltweiten Aktienindex wählen. Doch entweder landet nur ein geringer Teil tatsächlich in der freien Fondsanlage, oder der Versicherer schiebt das Geld zwischen den Töpfen hin und her, so dass es für Kunden gar nicht nachvollziehbar ist, wie ihr Geld investiert wird.

Neben dieser Intransparenz ist das Kernproblem der Produkte aber, dass sie sehr teuer sind. Kunden zahlen für diese Hybridprodukte fast durchweg mehr, als wenn sie sich für eine Fondspolice ohne Garantien entscheiden.

Deshalb rät Finanztest: Finger weg von fondsgebundenen Rentenversicherungen mit Garantien. Es gibt günstigere und transparentere Produkte, die sich besser zur Altersvorsorge eignen.

Wie es besser geht und welche Alternativen es gibt, die transparenter, flexibler und kostengünstiger sind, zeigt Finanztest in seinem Test zu fondsgebundenen Rentenversicherungen mit Garantien. Dieser findet sich in der Dezember-Ausgabe der Zeitschrift Finanztest und unter www.test.de/hybride-rentenversicherungen.

Finanztest-Cover