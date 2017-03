Finanztest Spezial Familien-Set: Eltern­zeit, Kita, Schule, Versicherungen, Vorsorge

„We are family“ ruft es förmlich aus dem neuen Finanztest Spezial Familien-Set heraus. Auf 160 Seiten haben Experten der Stiftung Warentest zusammen­getragen, was wichtig ist, wenn es um Vater, Mutter und Kinder geht und das ganze Drum­herum. Offen und ungeniert kommen dabei auch Themen zur Sprache, die mitunter Tabus bergen: künst­liche Befruchtung, Regenbogenfamilie, Kuren für geschaffte Eltern, aber auch lästige Alltags­aufreger wie Ärger mit den Nach­barn wegen Kinder­lärm in der Miet­wohnung. Ausführ­lich geht es um eine Reihe von relevanten Geld­themen wie Immobilienkauf, Versicherungen, Absicherung der Lieben und Testament. Ein Stapel praktischer Check­listen zum Abhaken und Heraus­trennen machen das pralle Familien­heft perfekt. Das alles gibt es für 12,90 Euro.