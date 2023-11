Finanztest Spezial Anlegen mit ETF ETF – bequemer Weg zum Vermögen

Die Qual der Wahl muss keine sein, zumindest nicht was ETF angeht. Die Anlage-Experten von Finanztest haben für ein neues Sonderheft über 2.300 ETF analysiert. Das sind börsengehandelte Fonds, die meist einen Index abbilden, wie etwa den DAX oder den MSCI World. Finanztest Spezial erleichtert Anlegerinnen und Anlegern die Orientierung, denn das Angebot ist riesig. ETF haben sich in den letzten Jahren zu wahren Bestsellern entwickelt. Aber nicht alle sind ein Tipp.

Das neue Finanztest Spezial erläutert Strategien sowohl für Börsenneulinge und als auch für Ambitionierte. Zunächst geht es um die Basics, also um die wichtigsten Infos für den Einstieg – und ob es das perfekte Timing für Markteinstieg und Kauf überhaupt gibt. Weiter dreht es sich um die wichtige Frage, wo und wie man am besten ein Depot anlegt und verwaltet. Denn bei den Kosten gibt es große Unterschiede, wie ein neuer Test der Stiftung Warentest belegt. Auch das Pantoffel-Portfolio, das bewährte Finanztest-Anlagekonzept, wird erläutert. Dieses Konzept setzt auf eine einfache und individuell nach Risikobereitschaft anpassbare Kombination aus Sicherheit und Rendite, etwa in Form von Tagesgeld plus Aktien-Welt-ETF.

Das Spezialheft bietet außerdem viel Wissenswertes rund um die wichtigsten Fondsgruppen und Assetklassen. Die Autoren werfen einen Blick auf bisherige Marktentwicklungen und erklären, wie man einen passenden Welt-Aktien-ETF als solide Grundlage fürs Depot findet. Zudem werden die Auswirkungen der Zinsentwicklung auf Rentenfonds unter die Lupe genommen.

Beim Aufbau des Depots gibt es viele Möglichkeiten, eigene Schwerpunkte zu setzen, etwa auf einzelne Branchen, Länder oder auf Gold. Mit den Tipps der Anlageexperten bekommt die Mischung eine stabile Ausrichtung. Für alle, die das Ganze gern nachhaltig angehen wollen, gibt es ein eigenes Kapitel über ETF mit ethisch-ökologischem Anspruch.

Auf neunzig Seiten finden Leserinnen und Leser schließlich detaillierte Informationen über 2.064 ETF, die an der Frankfurter Börse gehandelt werden. Rund 1.200 davon bewertet Finanztest bezüglich ihres Anlageerfolgs. Zusätzlich können Heftleser eine kostenlose Tabelle als PDF downloaden: Aufgelistet sind weitere 369 ETF, die nicht in Frankfurt, aber an anderen deutschen Börsen gehandelt werden.

Das Finanztest Spezial Anlegen mit ETF hat 194 Seiten und ist ab dem 25. November 2023 für 14,90 Euro im Handel erhältlich. Es kann auch online bestellt werden unter www.test.de/etf-spezial (Lieferung kostenlos).

