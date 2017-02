Familie in Form vegetarisch: Gesunde Küche, die schmeckt

Cover Cover

Vegetarisch auf die richtige Art und Weise genießen kann schlank machen und trotzdem gut schmecken, aber was noch viel wichtiger ist: man kann sich dabei richtig satt essen. Das neue Kochbuch der Stiftung Warentest Familie in Form vegetarisch richtet sich an Familien, die sich gesund ernähren möchten: 150 leichte und gesunde Rezepte.