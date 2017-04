3 Fragen an Reiner Metzger, Journalistischer Leiter

Stürze auf Stirn und Schläfe sind bei einem Fahr­rad­unfall besonders gefähr­lich?

Darauf haben wir auch mit unseren Tests reagiert. Nachdem wir uns lange an der Norm orientierten, prüften wir vor zwei Jahren erst­mals auch diese neuralgischen Punkte in einer erweiterten Stoß­prüfung – prompt kassierten die Anbieter reihen­weise schlechtere Noten. Beim Schutz der Schläfen­partie zeigten viele Helme ihre Schwächen. Das hat bei den Herstel­lern offen­bar etwas bewirkt. Viele Helm­schalen im aktuellen Test reichen an den Seiten tiefer nach unten und schützen so auch die empfindlichen Schläfen.

Wie wichtig sind Reflektoren an Fahr­radhelmen?

Sicherheit bietet ein Helm auch, wenn der Radler mit ihm im Dunklen gut zu sehen ist. Ein Vorder-und Rück­licht ersetzt er dadurch aber nicht. Die Prüfer leuchteten alle Helme mit Scheinwerferlicht an und bewerteten, wie gut man sie erkennt. Dabei kommt es nicht auf eine helle Farbe des Helms an, sondern auf einen Reflektor. Der kann bei Tages­licht sogar schwarz erscheinen wie bei Bell oder Casco. Werden sie ange­strahlt, strahlen sie hell zurück.

Müssen sichere Helme teuer sein?

Dass Sicherheit nicht teuer sein muss, zeigt der gute Lazer für 55 Euro. Daneben gibt es viel Mittel­maß, zum Teil für deutlich mehr Geld. Abzu­raten ist vom einzigen Falthelm im Test: Der Overade soll im Hand­umdrehen einge­klappt und in die Tasche gesteckt werden können. Auf dem Kopf bietet er jedoch zu wenig Schutz.