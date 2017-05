ETF-Depot: 4,8 Prozent Rendite pro Jahr mit dem Pantoffel-Portfolio

Mit jedem neuen Allzeit­hoch des Dax fragen sich die Anleger, ob sie jetzt noch in die Aktienmärkte einsteigen sollen. Sie fürchten einen Crash, doch ohne Aktien kommen sie von den Mickerzinsen der Banken nicht los. Die Stiftung Warentest hat das von der Zeit­schrift Finanztest entwickelte Pantoffel-Portfolio auf Krisen­festig­keit getestet. Dabei handelt es sich um einen Mix aus Aktienfonds und Zins­anlagen. Es verspricht eine vernünftige Rendite bei über­schaubarem Risiko und eignet sich für alle, die mindestens 10 Jahre Zeit haben und bereit sind, ihre Geld­anlage selbst in die Hand zu nehmen. Wie das Pantoffel-Portfolio funk­tioniert, beschreiben die Experten der Stiftung Warentest in der Juni-Ausgabe von Finanztest und online unter www.test.de/etf-depot.