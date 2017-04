E-Nummern, Zusatzstoffe: Was wirklich drin ist

Cover Buch E-Nummern, Zusatzstoffe Cover Buch E-Nummern, Zusatzstoffe Bildnachweis: Stiftung Warentest.

Nisin im Käse, Kaliumnitrit in der Wurst oder Beta Cyclodextrin in Süßigkeiten: Viele Menschen fragen sich, ob die zahlreichen Konservierungsstoffe, Farbstoffe, Geschmackverstärker und Co. in unseren Lebensmitteln wirklich unbedenklich sind. In ihrem Ratgeber E-Nummern, Zusatzstoffe erklärt die Stiftung Warentest, was tatsächlich hinter dem Kleingedruckten auf Lebensmittel-Verpackungen steckt.