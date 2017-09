Digitale Makler: Vermittlung und Verwaltung von Versicherungen per App

Jeder braucht sie, aber nicht jeder beschäftigt sich gern mit ihnen: Versicherungen. Digitale Makler können lästige Aufgaben übernehmen, indem sie etwa einen bestehenden Versicherungsschutz prüfen und optimieren. Die Stiftung Warentest hat in ihrer Zeitschrift Finanztest von sieben Makler-Apps „Knip“ und „Clark“ mit Gut bewertet, aber insgesamt einiges auszusetzen am Datenschutz, an den AGB und an der Beratungsqualität, dem wichtigsten Prüfkriterium.