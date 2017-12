Der große Zinstest: Schnäppchen im Netz

Ein Onlinekonto ist nicht weniger sicher als ein Konto bei einer Filialbank. Die Kontoeröffnung geht schnell und einfach. Die höchsten Zinsen für bis zu 100 000 Euro Tagesgeld bekommen Anleger zurzeit bei einer französischen Bank über das Portal Zinspilot oder in Schweden über das Zinsportal Weltsparen, attraktives Festgeld gibt es über das Zinsportal Savedo in Belgien.

Das Geschäftsmodell der Zinsportale trifft den Nerv vieler Anleger. Sie müssen sich wenig kümmern und erhalten ständig neue attraktive Angebote. Doch Vorsicht, nicht alle Angebote sind laut Finanztest auf diesen Plattformen zu empfehlen, deshalb präsentieren die Experten nur Banken, deren Tages- und Festgeldkonten gut abgesichert sind.

Wer seine Chancen noch verbessern will, muss ein gewisses Risiko eingehen. Die Beimischung weltweit streuender Aktien-ETF macht das Depot aussichtsreicher, ohne dass Anleger viel riskieren müssen. Finanztest zeigt, wie hoch in einem Mischdepot aus einer Festzinsanlage und einem Aktien ETF der Aktienanteil sein darf, damit am Ende der Laufzeit selbst bei Verlusten an der Börse mindestens das eingesetzte Kapital erhalten bleibt.

Der große Zinstest findet sich in der Januar-Ausgabe der Zeitschrift Finanztest und ist online unter www.test.de/zinsen abrufbar.

Finanztest-Cover